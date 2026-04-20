20 квітня 2026, 15:52

На Черкащині викрили масштабний видобуток піску з дна Дніпра

20 квітня 2026, 15:52
Фото: Офіс Генерального прокурора
На Черкащині кілька місяців поспіль із дна Дніпра незаконно видобували пісок у промислових масштабах. Роботи вели одразу на кількох ділянках, а пісок після цього продавали. 

Про це повідомив Офіс Генпрокурора у телеграм, передає RegioNews.

Черкаська обласна прокуратура 10 квітня повідомила про підозру чотирьом особам. За даними слідства, схему організував уродженець села Коробівка, який залучив до робіт ще трьох учасників.

"Із червня по жовтень 2024 року вони здійснювали видобуток піску в межах Золотоніської громади — без спеціальних дозволів на користування надрами. Роботи проводили на шести земельних ділянках у районі Коробівки із застосуванням земснаряда та іншої спеціалізованої техніки”, — повідомили у прокуратурі.

Там додали, що видобутий пісок одразу реалізовували. Також зафіксовано факт подальшого збуту незаконно видобутого піску.

За висновком судової інженерно-екологічної експертизи, загальний обсяг незаконно видобутого піску становить близько 34 тисяч кубометрів, що приблизно понад 1300 вантажівок. Збитки, завдані державі, оцінюють майже у 750 мільйонів гривень.

Дії підозрюваних кваліфіковано як незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію до майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, що раніше на Тернопільщині директора цегельного заводу підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин понад 52 мільйони.

Посадовець, використовуючи службове положення, організував добуток супіску на території месторождения без спеціального дозволу.

Окрім того, на Закарпатті 56-річний директор заводу організував незаконний видобуток цеоліту на єдиному в Україні цеолітовому родовищі – одному з найбільших у Європі. Йому повідомили про підозру.

17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
$3000 доларів за посвідку: у Києві викрили схему легалізації іноземців
20 квітня 2026, 16:58
Як українська РЕБ "Ліма" знищує російські "Кинджали" (ВІДЕО)
20 квітня 2026, 16:55
На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, є постраждалі
20 квітня 2026, 16:43
Аферисти від імені Буданова просять "повертати українців з-за кордону"
20 квітня 2026, 16:40
Уряд планує витратити на телемарафон понад 630 млн грн – нардеп
20 квітня 2026, 16:36
На Київщині лісник натрапив на мінометну міну: сапери знешкодили боєприпас
20 квітня 2026, 16:25
У Херсоні чоловік перейшов на бік росіян заради рублів
20 квітня 2026, 16:12
Сили оборони уразили НПЗ у Туапсе, два десантні кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб
20 квітня 2026, 15:59
На Полтавщині легковик "влетів" у вантажівку: серед постраждалих 2-річна дитина
20 квітня 2026, 15:55
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »