На Черкащині кілька місяців поспіль із дна Дніпра незаконно видобували пісок у промислових масштабах. Роботи вели одразу на кількох ділянках, а пісок після цього продавали.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора у телеграм.

Черкаська обласна прокуратура 10 квітня повідомила про підозру чотирьом особам. За даними слідства, схему організував уродженець села Коробівка, який залучив до робіт ще трьох учасників.

"Із червня по жовтень 2024 року вони здійснювали видобуток піску в межах Золотоніської громади — без спеціальних дозволів на користування надрами. Роботи проводили на шести земельних ділянках у районі Коробівки із застосуванням земснаряда та іншої спеціалізованої техніки”, — повідомили у прокуратурі.

Там додали, що видобутий пісок одразу реалізовували. Також зафіксовано факт подальшого збуту незаконно видобутого піску.

За висновком судової інженерно-екологічної експертизи, загальний обсяг незаконно видобутого піску становить близько 34 тисяч кубометрів, що приблизно понад 1300 вантажівок. Збитки, завдані державі, оцінюють майже у 750 мільйонів гривень.

Дії підозрюваних кваліфіковано як незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію до майна, одержаного злочинним шляхом.

