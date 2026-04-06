На Рівненщині зникли двоє дітей: 3-річний хлопчик потонув, ще одного розшукують

На Дубровиччині під час пошукових робіт у водоймі виявили тіло 3-річного хлопчика. Наразі тривають активні пошуки ще однієї дитини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До поліції 5 квітня близько 19:00 звернулася 35-річна жителька села Колки. Жінка повідомила, що приблизно о 15:00 її 3- та 4-річні племінники поїхали кататися на велосипеді та не повернулися.

На пошуки дітей негайно залучили особовий склад поліції області, кінолога зі службовою собакою, рятувальників, прикордонників, а також рідних і небайдужих місцевих жителів. До операції також долучили безпілотники для обстеження території з повітря.

Під час обстеження водойми правоохоронці виявили тіло молодшого хлопчика.

Наразі пошуки 4-річного Дмитра тривають.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дитини, прохання терміново повідомити за телефонами: 066-479-50-18 або 112.

