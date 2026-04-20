У Новоукраїнському районі правоохоронці викрили місцевого жителя, який протягом кількох місяців вчиняв сексуальне насильство щодо малолітньої дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, зловмисник почав вчиняти протиправні дії щодо 13-річної дівчинки у жовтні 2025 року. Злочини тривали протягом пів року в одному з населених пунктів району.

Поліцейські затримали 28-річного фігуранта. Йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років).

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

