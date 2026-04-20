13:49  20 апреля
Мать и бабушка не верили: в Винницкой области мужчина еженедельно в течение двух лет насиловал падчерицу
10:39  20 апреля
Гибель депутата в Одессе: появилось фото автомобиля с места происшествия
08:37  20 апреля
На Львовщине Audi вылетел с дороги, опрокинулся и сгорел
20 апреля 2026, 12:58

Трагедии на воде: за сутки в Украине утонули пять человек

Иллюстративное фото: ГСЧС
За последние сутки в разных регионах страны произошли пять смертельных случаев на воде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Трагедии случились в таких населенных пунктах:

  • В Винницкой области в селе Дмитрашковка спасатели достали из ставка тело 60-летнего мужчины.
  • В Житомирской области в селе Дидковичи из реки Уже вытащили тело погибшего.
  • В Кропивницком из реки Сугоклея местные жители достали тело мужчины до приезда спасателей.
  • На Буковине произошли сразу два случая: в Черновцах достали погибшего из реки Прут, а в городе Кицмань в ручье обнаружили тело женщины.

В то же время в Сумах на реке Псел удалось избежать еще одной жертвы: спасатели достали из воды 49-летнего мужчину.

В ГСЧС напоминают о необходимости быть осторожными у водоемов, выбирать только оборудованные места для отдыха и строго соблюдать правила безопасности.

Напомним, 5 апреля в Ровенской области двое мальчиков в возрасте 3 и 4 лет поехали кататься на велосипедах и не вернулись. Впоследствии тело младшего ребенка обнаружили в реке. Через 10 дней нашли тело второго мальчика.

Украина утопленники спасатели река водоем утопление
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
На Полтавщине легковушка "влетела" в грузовик: среди пострадавших 2-летний ребенок
20 апреля 2026, 15:55
В Черкасской области разоблачили масштабную добычу песка со дна Днепра
20 апреля 2026, 15:52
Изнасилование ребенка в Кировоградской области: полиция задержала злоумышленника
20 апреля 2026, 15:46
Украинский музыкант погиб в результате теракта в Киеве
20 апреля 2026, 15:35
За депортацию женщин из ТОТ Запорожской области четверо граждан РФ получили по 12 лет заключения
20 апреля 2026, 15:16
В Одессе военный в СОЧ угрожал прохожим и ранил ребенка ножом
20 апреля 2026, 14:58
ДТП в Полтавской области: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
20 апреля 2026, 14:49
Бил и заставлял жить в контейнере: во Львовской области предприниматель 23 года держал одноклассника в рабстве
20 апреля 2026, 14:34
В Житомирской области ликвидировали ботоферму на 20 тысяч аккаунтов: работала на спецслужбы РФ
20 апреля 2026, 14:15
Корректировала авиаудары по Краматорску: в суд передали дело 16-летнего российского агента
20 апреля 2026, 14:07
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
