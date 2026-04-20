Иллюстративное фото: ГСЧС

За последние сутки в разных регионах страны произошли пять смертельных случаев на воде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Трагедии случились в таких населенных пунктах:

В Винницкой области в селе Дмитрашковка спасатели достали из ставка тело 60-летнего мужчины.

В Житомирской области в селе Дидковичи из реки Уже вытащили тело погибшего.

В Кропивницком из реки Сугоклея местные жители достали тело мужчины до приезда спасателей.

На Буковине произошли сразу два случая: в Черновцах достали погибшего из реки Прут, а в городе Кицмань в ручье обнаружили тело женщины.

В то же время в Сумах на реке Псел удалось избежать еще одной жертвы: спасатели достали из воды 49-летнего мужчину.

В ГСЧС напоминают о необходимости быть осторожными у водоемов, выбирать только оборудованные места для отдыха и строго соблюдать правила безопасности.

Напомним, 5 апреля в Ровенской области двое мальчиков в возрасте 3 и 4 лет поехали кататься на велосипедах и не вернулись. Впоследствии тело младшего ребенка обнаружили в реке. Через 10 дней нашли тело второго мальчика.