Украинские спецназовцы поразили 3 корабля, РЛС и логистику врага в Крыму

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В результате спецоперации были поражены сразу три военных корабля РФ:

Большой десантный корабль "Ямал" Большой десантный корабль "Азов" Военный корабль неустановленного типа.

Также есть данные о вероятном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Граченок".

Кроме того, беспилотники "Альфы" СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мыс-М1", резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".

Напомним, в начале апреля украинские военные поразили состав БПЛА, самолет и РЛС россиян в Крыму. Ущерб РФ достигает миллиона долларов.