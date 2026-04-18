Украинские спецназовцы поразили 3 корабля, РЛС и логистику врага в Крыму
Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели комплексную операцию на территории временно оккупированного Крыма
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В результате спецоперации были поражены сразу три военных корабля РФ:
- Большой десантный корабль "Ямал"
- Большой десантный корабль "Азов"
- Военный корабль неустановленного типа.
Также есть данные о вероятном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Граченок".
Кроме того, беспилотники "Альфы" СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мыс-М1", резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".
Напомним, в начале апреля украинские военные поразили состав БПЛА, самолет и РЛС россиян в Крыму. Ущерб РФ достигает миллиона долларов.
