17 квітня 2026, 21:18

Затримали заступника командира 58 бригади

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронні органи затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву 58 ОМБр у соцмережах.

"Командування бригади повністю підтримує та всіляко сприяє проведенню досудового розслідування. Ми зацікавлені у швидкому, всебічному та об'єктивному встановленні всіх обставин справи.

Водночас наголошуємо, що відповідно до Конституції України та кримінального процесуального законодавства діє принцип презумпції невинуватості. Будь-які остаточні висновки щодо винуватості особи можливі виключно після завершення всебічного слідства та набрання законної сили відповідним рішенням суду", – йдеться у повідомленні.

За даними джерел видання "Українська правда", йдеться про Максима Бобровського і справи про ймовірне вимагання хабаря за переведення з однієї військової частини до іншої.

Як повідомлялось, військова льотчиця з Івано-Франківщини замість лікування знімалась у "Мастер Шеф". Йдеться про Вікторію Кузнецову.

