Львівський обласний ТЦК отримав нового керівника

Віталій Міщанин призначений виконувачем обов'язків начальника Львівського обласного ТЦК та СП. Раніше він очолював ТЦК на Вінниччині та Житомирщині

В оперативному командуванні "Захід" повідомили, що Міщанина Віталія Васильовича відряджено до Львівського обласного ТЦК та СП для виконання обов'язків начальника.

До цього полковник обіймав аналогічну посаду у Вінницькому об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.

Також він керував районним ТЦК та СП на Житомирщині.

Нагадаємо, на початку квітня у Львові зарізали працівника ТЦК. Смертельне поранення військовослужбовцю наніс інспектор митниці.