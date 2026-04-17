Львівський обласний ТЦК отримав нового керівника
Віталій Міщанин призначений виконувачем обов'язків начальника Львівського обласного ТЦК та СП. Раніше він очолював ТЦК на Вінниччині та Житомирщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZAXID.NET.
В оперативному командуванні "Захід" повідомили, що Міщанина Віталія Васильовича відряджено до Львівського обласного ТЦК та СП для виконання обов'язків начальника.
До цього полковник обіймав аналогічну посаду у Вінницькому об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.
Також він керував районним ТЦК та СП на Житомирщині.
Нагадаємо, на початку квітня у Львові зарізали працівника ТЦК. Смертельне поранення військовослужбовцю наніс інспектор митниці.
