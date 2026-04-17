Кабмін спростив правила виплат дітям ВПО

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Український уряд вніс зміни до постанови щодо повернення виплати дітям, які стали переселенцями після початку повномасштабного вторгнення РФ

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат, голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

Відтепер для поновлення виплат не потрібно підтверджувати знищення житла на тимчасово окупованих територіях.

Також заяву до Пенсійного фонду для поновлення виплат дітям, починаючи з лютого можна буде подати на місяць пізніше – до 1 червня.

Водночас, Уряд досі не вніс змін, які б дозволяли отримувати виплати і тим дітям, які були змушені втікати від бойових дій у 2014-2022 роках.

Як повідомлялось, переселенці-захисники та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати житлові сертифікати вже з 20 квітня 2026 року.