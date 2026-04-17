17 квітня 2026, 16:49

Кабмін спростив правила виплат дітям ВПО

17 квітня 2026, 16:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Український уряд вніс зміни до постанови щодо повернення виплати дітям, які стали переселенцями після початку повномасштабного вторгнення РФ

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат, голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

Відтепер для поновлення виплат не потрібно підтверджувати знищення житла на тимчасово окупованих територіях.

Також заяву до Пенсійного фонду для поновлення виплат дітям, починаючи з лютого можна буде подати на місяць пізніше – до 1 червня.

Водночас, Уряд досі не вніс змін, які б дозволяли отримувати виплати і тим дітям, які були змушені втікати від бойових дій у 2014-2022 роках.

Як повідомлялось, переселенці-захисники та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати житлові сертифікати вже з 20 квітня 2026 року.

виплати економіка діти суспільство ВПО
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
