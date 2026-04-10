"Заробив" на готель у Буковелі: ВАКС застосував запобіжний захід до експосадовця столичної митниці

Суд застосував запобіжний захід до підозрюваного по справі про легалізацію понад 2 мільйонів доларів. Стало відомо, що вирішив суд

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави. Йдеться про суму 20 мільйонів гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків. Йдеться про колишнього заступника начальника Київської митниці.

Чиновника викрили на легалізації понад 2 мільйонів доларів США. Ці гроші він склав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

"Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес", - розповіли правоохоронці.

Тепер чиновнику може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.