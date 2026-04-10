21:37  10 квітня
Сніг, дощ і заморозки: стало відомо, якою буде погода на вихідних
20:40  10 квітня
На Волині чоловік погрожував поліцейським гранатою
19:15  10 квітня
У Чернігові в лісі знайшли мертвим поліцейського
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2026, 22:15

"Заробив" на готель у Буковелі: ВАКС застосував запобіжний захід до експосадовця столичної митниці

Читайте также на русском языке
Фото: САП
Читайте также
на русском языке

Суд застосував запобіжний захід до підозрюваного по справі про легалізацію понад 2 мільйонів доларів. Стало відомо, що вирішив суд

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави. Йдеться про суму 20 мільйонів гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків. Йдеться про колишнього заступника начальника Київської митниці.

Чиновника викрили на легалізації понад 2 мільйонів доларів США. Ці гроші він склав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

"Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес", - розповіли правоохоронці.

Тепер чиновнику може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП розслідування
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
В Україні знову дорожчає морква: які ціни в супермаркетах
10 квітня 2026, 23:55
На Буковині люди перерахували аферистам десятки тисяч: у поліції попереджають про схему
10 квітня 2026, 23:35
У Києві в одному з дворів після дощу утворилась велика калюжа і там тепер живуть качки
10 квітня 2026, 23:12
Рейси для ухилянтів: на Житомирщині викрили незаконний маршрут за кордон
10 квітня 2026, 23:00
Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах, полумʼя охопило майже весь будинок
10 квітня 2026, 22:47
На Дніпропетровщині військовий СЗЧ готував теракт
10 квітня 2026, 22:45
Прикордонники показали суворі реалії дронарів на полі бою (ВІДЕО)
10 квітня 2026, 22:30
Армія РФ упродовж дня майже 50 разів атакувала Дніпропетровщину
10 квітня 2026, 22:09
Сніг, дощ і заморозки: стало відомо, якою буде погода на вихідних
10 квітня 2026, 21:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »