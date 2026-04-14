Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань
14 квітня 2026, 22:25

Що насправді відбувається у Прилуцькому РТЦК?

14 квітня 2026, 22:25
Коли піднімаєш багато тем з свавіллям ТЦК, то отримуєш і зворотній звʼязок від людей
Коли піднімаєш багато тем з свавіллям ТЦК, то отримуєш і зворотній звʼязок від людей
фото: suspilne.media
Так і відбулось 9 квітня, коли я отримав відео від підписника з приміщення Прилуцького ТЦК та СП. Людину утримували в ненормальних умовах: обшарпані стіни, решітки, деревʼяні ліжка, збиті з фанери.

Після того, як відео було оприлюднено, Чернігівський обласний ТЦК та СП оголосив, що мій канал спеціалізується на "спротиві мобілізації", назвавши відео "цинічною неправдою та маніпулятивним контентом, спрямованим на дискредитацію ЗСУ". Вони заявили, що відео не має жодного відношення до Прилуцького РТЦК та СП, є абсолютно фейковим та елементом ІПСО. В ОК "Північ" також відреагували схожим чином, назвавши це відео фейком, який дискредитує ЗСУ та ТЦК та СП.

Однак після цієї ситуації я звернувся із запитом до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини для перевірки умов перебування мобілізованих громадян у Прилуцькому РТЦК. Після цього запиту у представництві омбудсмена зреагували й відправили моніторингову місію з метою оцінки умов перебування. Місія підтвердила жахливий стан приміщення РТЦК.

Офіцери Прилуцького РТЦК та СП пояснили представникам омбудсмена, що відео справжнє, і зняті на ньому умови теж справжні, але начебто це було рік тому. Тоді, у червні 2025 року, деякі будівлі Центру зазнали руйнувань, у тому числі частково зруйновано приміщення, де розташовувався пункт збору. За їхніми словами, наразі у Прилуцькому РТЦК зараз проходить лише документальне оформлення військовослужбовців після чого їх перевозять до Чернігівського обласного ТЦК та СП двома службовими автівками.

І така комунікація з боку ТЦК та СП – це надзвичайно велика проблема. Треба тверезо визнавати наявність проблем та бути готовими покращувати ситуацію. Але натомість ми постійно чуємо історії про "ІПСО", "фейки" та "дискредитацію ЗСУ", які виявляються справжніми. Саме така комунікація дискредитує ТЦК та ЗСУ, показуючи, що значна частина системи побудована на брехні та замовчуванні.

Чим далі, тим більше ТЦК дедалі більше показує себе неефективною структурою у ланці мобілізації.

Україні вже давно потрібно повернути довіру власних громадян до українського війська та мобілізації. Це можна зробити за допомогою кількох ключових рішень: відмовитися від мобілізації в тому форматі, який зараз пропонують ТЦК, перейти на цивільну систему рекрутингу, запровадити терміни служби.

У той же час необхідно посилювати залучення іноземних громадян до війни на боці України. Я багато допомагав та продовжую допомагати добровольцям з різних країн дістатися до України й долучитися до ЗСУ. Лише з осені десятки громадян Бразилії, Перу, Колумбії та Мексики вступили на військову службу до нашого війська. І ці люди – це професійні солдати та досвідчені воїни, здатні ефективно захищати нашу країну.

Мій приклад доводить, що навіть з відносно невеликими ресурсами можливо залучати добровольців з інших країн. І зараз критично важливо, щоб держава дедалі більше залучалася в цей процес, бо з ресурсами, якими володіє Міністерство оборони, можливе, без перебільшення, створення цілих інтернаціональних бригад у межах ЗСУ.

Чернігівська область скандал Прилуки мобілізація ТЦК бусифікація
На Чернігівщині через ворожий удар без світла залишились 12 тисяч людей
13 квітня 2026, 07:50
У Чернігівському ТЦК заявили, що відео Гончаренка про умови утримання мобілізованих фейкове
09 квітня 2026, 16:59
У двох селах Чернігівщини виявили сказ
09 квітня 2026, 15:35
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Буковині чоловік працював на росіян та закликав їх бити по Україні
14 квітня 2026, 23:15
РФ вдарила КАБами по Харківщині, постраждала жінка
14 квітня 2026, 22:47
У Харкові швачку поставили на військовий облік як медсестру: ТЦК відмовився виправити це
14 квітня 2026, 22:45
Телеведучий Олександр Педан під час війни придбав 2 авто та 2 квартири у Києві
14 квітня 2026, 21:59
Російські військові активізувались на Сумщині
14 квітня 2026, 21:33
На Полтавщині за 4 тисячі доларів "продавали" свободу від військової служби
14 квітня 2026, 21:25
В Ірпені водій збив дитину на пішохідному переході
14 квітня 2026, 21:12
На Полтавщині знайшли мертвим підлітка
14 квітня 2026, 20:55
На Рівненщині аферисти обчистили рахунки місцевих: поліція б'є на сполох
14 квітня 2026, 20:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
