10:18  15 квітня
Усик і Верховен провели битву поглядів перед боєм у Єгипті
10:06  15 квітня
У Чернігові засудили чоловіка за зґвалтування 15-річної дівчини
08:49  15 квітня
На Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через самолікування
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2026, 10:59

Грип, COVID-19 і ГРВІ: понад 109 тисяч нових випадків за тиждень

Ілюстративне фото: Facebook/Олександр Коваль
В Україні протягом тижня з 6 по 12 квітня на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли 109 347 людей. Серед них – 46 509 дорослих та 62 838 дітей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Порівняно з попереднім тижнем, рівень захворюваності знизився на 5,4%. Водночас зафіксовано 53 випадки COVID-19, що на 3,9% більше, ніж тижнем раніше.

До медичних закладів із ускладненнями госпіталізували 2675 пацієнтів, з них 1516 – діти. За словами фахівців, показники захворюваності в усіх регіонах країни наразі відповідають фоновому рівню інтенсивності.

Медики нагадують про прості правила профілактики респіраторних інфекцій:

  • уникайте контакту з людьми із симптомами застуди;
  • залишайтеся вдома у разі хвороби;
  • прикривайте рот і ніс під час кашлю та чхання;
  • регулярно мийте руки або користуйтеся антисептиком;
  • не торкайтеся обличчя немитими руками.

Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

Нагадаємо, нині у світі поширюється новий штам коронавірусу "Цикада". Вже зафіксовано щонайменше в 23 країнах. Зокрема, у США, Великій Британії, Гонконзі та Мозамбіку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »