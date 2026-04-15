Грип, COVID-19 і ГРВІ: понад 109 тисяч нових випадків за тиждень

Ілюстративне фото: Facebook/Олександр Коваль

В Україні протягом тижня з 6 по 12 квітня на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли 109 347 людей. Серед них – 46 509 дорослих та 62 838 дітей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Порівняно з попереднім тижнем, рівень захворюваності знизився на 5,4%. Водночас зафіксовано 53 випадки COVID-19, що на 3,9% більше, ніж тижнем раніше.

До медичних закладів із ускладненнями госпіталізували 2675 пацієнтів, з них 1516 – діти. За словами фахівців, показники захворюваності в усіх регіонах країни наразі відповідають фоновому рівню інтенсивності.

Медики нагадують про прості правила профілактики респіраторних інфекцій:

уникайте контакту з людьми із симптомами застуди;

залишайтеся вдома у разі хвороби;

прикривайте рот і ніс під час кашлю та чхання;

регулярно мийте руки або користуйтеся антисептиком;

не торкайтеся обличчя немитими руками.

Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

Нагадаємо, нині у світі поширюється новий штам коронавірусу "Цикада". Вже зафіксовано щонайменше в 23 країнах. Зокрема, у США, Великій Британії, Гонконзі та Мозамбіку.