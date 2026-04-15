У Краматорську затримали завуча школи: коригувала обстріли та шпигувала для ФСБ
СБУ затримала в Краматорську інформаторку російських спецслужб. Нею виявилася заступниця директора однієї з місцевих шкіл, яка коригувала ракетно-дронові атаки ворога по місту
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.
Жінка потрапила до уваги росіян, коли їздила в Білорусь на початку повномасштабного вторгнення. Улітку минулого року ФСБ "активувала" співпрацю і доручила їй відстежувати локації Сил оборони у прифронтовому місті.
Для виконання завдання ворога фігурантка обходила райцентр та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки українських військ. Також жінка намагалася завуальовано випитувати розвідувальну інформацію через знайомих під час побутових розмов.
Зібрані відомості агентка через месенджер передавала куратору з РФ у вигляді голосових та текстових повідомлень із зазначенням локацій потенційних "цілей".
Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій українських військ.
Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із ФСБ.
Фігурантці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
