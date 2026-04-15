СБУ затримала в Краматорську інформаторку російських спецслужб. Нею виявилася заступниця директора однієї з місцевих шкіл, яка коригувала ракетно-дронові атаки ворога по місту

Жінка потрапила до уваги росіян, коли їздила в Білорусь на початку повномасштабного вторгнення. Улітку минулого року ФСБ "активувала" співпрацю і доручила їй відстежувати локації Сил оборони у прифронтовому місті.

Для виконання завдання ворога фігурантка обходила райцентр та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки українських військ. Також жінка намагалася завуальовано випитувати розвідувальну інформацію через знайомих під час побутових розмов.

Зібрані відомості агентка через месенджер передавала куратору з РФ у вигляді голосових та текстових повідомлень із зазначенням локацій потенційних "цілей".

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із ФСБ.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Харкові СБУ затримала місцеву жительку, яка коригувала ворожу атаку 2 квітня. Зловмисниця в режимі реального часу наводила по місту нові російські реактивні дрони-камікадзе типу "Герань-3".