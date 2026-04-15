Під час походу в гори постраждав хлопець із Хмельниччини

Ввечері 14 квітня на полонині Закукул, поблизу селища Ворохта Надвірнянського району, травмував руку 11-річний хлопець із Хмельниччини. Підліток перебував у горах у складі туристичної групи.

Рятувальники отримали повідомлення про інцидент о 21:30. Фахівці знайшли групу за встановленими координатами. Хлопцеві надали домедичну допомогу та супроводили його до Ворохти, де передали лікарям.

Рятувальники нагадують, що навіть прості гірські маршрути потребують підготовки та відповідального ставлення.

Раніше повідомлялося, що напередодні Великодня в багатьох регіонах різко похолодало. Зокрема, на Івано-Франківщині випав сніг.