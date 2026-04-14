20:19  14 квітня
Внаслідок російської атаки на Черкаси загинув 8-річний хлопчик
16:40  14 квітня
На Закарпатті чоловік викрав жінку з 3-річною дитиною
14:58  14 квітня
На Рівненщині зник зірковий олень Борис
UA | RU
UA | RU
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
14 квітня 2026, 20:42

Всі очікують на мир, тому що перемога неможлива, а про поразку ніхто не хоче думати

14 квітня 2026, 20:42
Читайте также на русском языке
Стільки гучних заяв, яскравих шоу, інтервʼю довірених осіб на кращих телеканалах і тотального піару не було вже давно, напевно з останніх виборів
Стільки гучних заяв, яскравих шоу, інтервʼю довірених осіб на кращих телеканалах і тотального піару не було вже давно, напевно з останніх виборів
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ми вшановуємо безпілотників, зброярів, героїв, демонструємо ракети і дрони, погрожуємо стерти москву балістикою, заявляємо про вихід в космос і розбудову залізного щита не тільки над Україною, а й над всією Європою. В нас все вперше в світі і краще на всієї планеті.

З іншого боку – насильницька мобілізація, зростання соціальної напруги, напади на військових, побиття цивільних, масове порушення закону, штурмові полки, великі втрати.

З одного боку – пропаганда, жорсткий контроль переважної кількості ЗМІ, лояльні блогери, теплі ванни.

З іншого – різкі заяви, правда війни, соціальні сети, відверті приватні розмови.

А ще правоохоронці, репресії, кримінальні справи, посадки неугодних.

І на іншому полюсі – НАБУ.

Існує дві різних України.

В однієї все добре, є бронювання, високооплачувана робота, державні свята і нагороди, перемоги і майбутнє.

Інша ховається від ТЦК, працює нелегально, щоби не ставати на облік, заповнює собою БЗВП, їде в СЗЧ, воює, скалічується і вмирає.

Між цими двома Українами прірва, яку не можуть заповнити пропаганда, гучні заяви і роздача чергової тисячі.

Є ще третя Україна, яка знаходиться за кордоном, не бачить війни, не боїться мобілізації і більше вірить пропаганді, ніж ті, хто мешкає в країні.

Обʼєднати три України до кінця війни неможливо. Єдність, яка відчувалася на початку війни, сталася тому, що у всіх нас була одна ціль – зупинити ворога, а ще ейфорічна надія перемогти.

Зараз цілі розмиті, чітких планів немає, всі очікують на мир, тому що перемога неможлива, а про поразку ніхто не хоче думати.

Війна без цілей розʼєднує. Бо в тих, хто непогано влаштувався у воєнний час, ціль – продовження війни. В тих, хто ризикує вмерти, ціль – закінчення війни.

Мене написати цей пост підштовхнула заява Буданова, який сказав, що нам всім потрібна єдність для прийняття важливого рішення. Буданов вочевидь натякає на рішення про зупинку війни і втрату території.

Дивно, що саме він, а не Зеленський, зробив таку заяву. А може й не дивно, якщо ролі в післявоєнній політиці вже розписані, і все іде за планом.

Одне можна сказати точно – передвиборча компанія почалася. Значить, скоро війна закінчиться. І нам дійсно знадобиться єдність.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна політика суспільство РФ
Військовий збір діятиме ще три роки після війни: Зеленський підписав закон
14 квітня 2026, 10:42
Сили ППО вночі знешкодили російську ракету та 114 безпілотників
14 квітня 2026, 08:50
Понад 800 солдатів і 38 артсистем: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
14 квітня 2026, 07:45
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Російські військові активізувались на Сумщині
14 квітня 2026, 21:33
На Полтавщині за 4 тисячі доларів "продавали" свободу від військової служби
14 квітня 2026, 21:25
В Ірпені водій збив дитину на пішохідному переході
14 квітня 2026, 21:12
На Полтавщині знайшли мертвим підлітка
14 квітня 2026, 20:55
На Рівненщині аферисти обчистили рахунки місцевих: поліція б'є на сполох
14 квітня 2026, 20:45
Внаслідок російської атаки на Черкаси загинув 8-річний хлопчик
14 квітня 2026, 20:19
Енергетики розповіли, чи заплановані відключення світла в Україні 15 квітня
14 квітня 2026, 19:25
У Рівненській області обвалилася частина Тараканівського форту
14 квітня 2026, 18:40
Вибух у Броварах: затримали причетних - серед них підліток
14 квітня 2026, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Всі блоги »