Стільки гучних заяв, яскравих шоу, інтервʼю довірених осіб на кращих телеканалах і тотального піару не було вже давно, напевно з останніх виборів

Ми вшановуємо безпілотників, зброярів, героїв, демонструємо ракети і дрони, погрожуємо стерти москву балістикою, заявляємо про вихід в космос і розбудову залізного щита не тільки над Україною, а й над всією Європою. В нас все вперше в світі і краще на всієї планеті.

З іншого боку – насильницька мобілізація, зростання соціальної напруги, напади на військових, побиття цивільних, масове порушення закону, штурмові полки, великі втрати.

З одного боку – пропаганда, жорсткий контроль переважної кількості ЗМІ, лояльні блогери, теплі ванни.

З іншого – різкі заяви, правда війни, соціальні сети, відверті приватні розмови.

А ще правоохоронці, репресії, кримінальні справи, посадки неугодних.

І на іншому полюсі – НАБУ.

Існує дві різних України.

В однієї все добре, є бронювання, високооплачувана робота, державні свята і нагороди, перемоги і майбутнє.

Інша ховається від ТЦК, працює нелегально, щоби не ставати на облік, заповнює собою БЗВП, їде в СЗЧ, воює, скалічується і вмирає.

Між цими двома Українами прірва, яку не можуть заповнити пропаганда, гучні заяви і роздача чергової тисячі.

Є ще третя Україна, яка знаходиться за кордоном, не бачить війни, не боїться мобілізації і більше вірить пропаганді, ніж ті, хто мешкає в країні.

Обʼєднати три України до кінця війни неможливо. Єдність, яка відчувалася на початку війни, сталася тому, що у всіх нас була одна ціль – зупинити ворога, а ще ейфорічна надія перемогти.

Зараз цілі розмиті, чітких планів немає, всі очікують на мир, тому що перемога неможлива, а про поразку ніхто не хоче думати.

Війна без цілей розʼєднує. Бо в тих, хто непогано влаштувався у воєнний час, ціль – продовження війни. В тих, хто ризикує вмерти, ціль – закінчення війни.

Мене написати цей пост підштовхнула заява Буданова, який сказав, що нам всім потрібна єдність для прийняття важливого рішення. Буданов вочевидь натякає на рішення про зупинку війни і втрату території.

Дивно, що саме він, а не Зеленський, зробив таку заяву. А може й не дивно, якщо ролі в післявоєнній політиці вже розписані, і все іде за планом.

Одне можна сказати точно – передвиборча компанія почалася. Значить, скоро війна закінчиться. І нам дійсно знадобиться єдність.