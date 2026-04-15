15 квітня 2026, 11:18

Chanel та Hermes в автобусі: на волинській митниці вилучили партію брендових сумок

Фото: Держмитслужба
Митники зупинили спробу ввезення до України люксових жіночих сумок без сплати податків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Вісім сумок Chanel та Hermes знайшли у багажі пасажирів рейсового автобуса, який їхав із польського Кошаліна до Сум через пункт пропуску "Ягодин".

На порушників склали протоколи за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Товар тимчасово вилучили на склад.

Обоє пасажирів вирішили скористатися мировою угодою. Це дозволяє закрити справу, якщо протягом місяця добровільно сплатити штраф у розмірі 30% від вартості сумок. Після цього власники зможуть офіційно задекларувати товар та сплатити всі необхідні податки для його ввезення.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть митника, який брав 5% "відкату" за ввезення елітних годинників. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

