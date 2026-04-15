Chanel та Hermes в автобусі: на волинській митниці вилучили партію брендових сумок
Митники зупинили спробу ввезення до України люксових жіночих сумок без сплати податків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.
Вісім сумок Chanel та Hermes знайшли у багажі пасажирів рейсового автобуса, який їхав із польського Кошаліна до Сум через пункт пропуску "Ягодин".
На порушників склали протоколи за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Товар тимчасово вилучили на склад.
Обоє пасажирів вирішили скористатися мировою угодою. Це дозволяє закрити справу, якщо протягом місяця добровільно сплатити штраф у розмірі 30% від вартості сумок. Після цього власники зможуть офіційно задекларувати товар та сплатити всі необхідні податки для його ввезення.
