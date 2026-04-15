15 квітня 2026, 12:25

На Львівщині скутерист в’їхав у сміттєвий бак: чоловік загинув на місці

Фото: поліція
ДТП сталася 14 квітня близько 16:00 у селі Демня Стрийського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель району на електроскутері Energi Power не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався у сміттєвий бак.

Від отриманих травм 67-річний чоловік помер на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ввечері 14 квітня на Львівщині легковик вилетів у кювет та перекинувся. Постраждали водій та пасажир, обох госпіталізували.

