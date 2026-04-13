Російські технологи на угорських виборах пролетіли як фанера над Будапештом

Після Молдови – це вже друга поразка команди Кирієнка, відповідального від Москви за допомогу "дружньому" орбанівському режиму. А скільки грошей було витрачено, скільки технологій, скільки креативу… Думаю, з часом всі ці дані будуть публічно озвучені.

Результат виборів в Угорщині і для Білого Дому неприємний. Хоч би не позорились з аж такою безпрецедентною підтримкою Орбана. На виході – великий пшик. Ставка не зіграла.

Але тут зараз головне, щоб в Брюсселі не розслабились на фоні успіхів угорської опозиції. І треба не проморгати момент, щоб на місці одного дракона не постав інший.

Загалом виборами в Угорщині закрито не одну проблему, а цілий ряд потенційних небезпек, які могли б проявитися, якби переміг Орбан. Один із факторів європейської нестабільності наразі мінімалізований. Але залишаються інші. Побачимо, як тепер вестиме себе Словаччина.