На Житомирщині аферисти вкрали гроші у жінки, яка купувала їжу для дитини

Поліція Житомирської області.

34-річна жителька Житомиру звернулась до правоохоронців. Як вона розповіла, вона знайшла оголошення про продаж дитячого харчування за привабливою ціною на одному з інтернет-майданчиків оголошень. Проте замовлення їй не прийшло, а продавець перестав відповідати на дзвінки.

Таким же чином втратив гроші 36-річний житель Житомиру. Він хотів купити деталі в соцмережі. Загалом обидва втратили через аферистів понад 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Львівщині аферист викрав понад 2 мільйони в родичів зниклого військового. Правоохоронці викрили зловмисника.