06 квітня 2026, 12:24

На Прикарпатті чоловік вкрав 220 тисяч гривень із рахунку пенсіонерки

Фото: Національна поліція
Правоохоронці Прикарпаття повідомили про підозру 51-річному мешканцю Бурштинської громади, який незаконно отримав доступ до банківського рахунку 78-річної жінки та привласнив 220 тисяч гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, потерпіла – мешканка громади, яка після загибелі сина-військовослужбовця отримувала державну грошову допомогу. Фігурант, який працював у сфері перевезень, підвозив жінку до банку, а згодом дізнався про виплати та вирішив заволодіти її коштами.

Чоловік втерся в довіру до пенсіонерки: допомагав по господарству, привозив продукти та обіцяв зробити ремонт. Коли жінка залишила телефон без нагляду, він встановив на свій смартфон банківський застосунок, ввів дані її картки, змінив номер для входу та перехопив одноразовий пароль із SMS. Таким чином отримав повний доступ до рахунку.

Упродовж серпня-жовтня 2025 року підозрюваний здійснив 22 незаконні транзакції по 10 тисяч гривень – на власні рахунки та картку родички. Частину коштів витрачав у магазинах і на АЗС, іншу – знімав готівкою в банкоматах.

Підозру у зникненні грошей першою помітила родичка потерпілої. Після цього жінка звернулася до банку, а правоохоронці встановили причетного до злочину.

Чоловікові інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, крадіжку в умовах воєнного стану та легалізацію незаконно отриманих коштів. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік викрав у тітки 1,3 млн грн виплат за загиблого сина. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію незаконних доходів та втручання в роботу банківських систем. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

підозра шахраї Івано-Франківська область шахрайство пенсіонерка банківські дані
