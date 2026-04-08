На Тернопільщині шахрай збирав кошти на лікування дітей та військових

У Тернопільській області судили афериста, який привласнив дві платіжні банківські картки. Згодом він збирав кошти нібито на допомогу дітям та військовим

Аферист у соціальній мережі Facebook розмішував оголошення про збір коштів на лікування військовослужбовців, важкохворих та дітей і без відома власника картки указав номери його банківських карток. Люди повірили та перерахували на рахунки 3 тисячі гривень та 10 тисяч гривень. Ці гроші чоловік використав на власні потреби.

Відомо, що чоловік мав ще одну непогашену судимість. Тому за сукупністю злочинів, він засуджений до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, остаточно йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

