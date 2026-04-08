08 квітня 2026, 20:15

На Тернопільщині шахрай збирав кошти на лікування дітей та військових

Фото з відкритих джерел
У Тернопільській області судили афериста, який привласнив дві платіжні банківські картки. Згодом він збирав кошти нібито на допомогу дітям та військовим

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Аферист у соціальній мережі Facebook розмішував оголошення про збір коштів на лікування військовослужбовців, важкохворих та дітей і без відома власника картки указав номери його банківських карток. Люди повірили та перерахували на рахунки 3 тисячі гривень та 10 тисяч гривень. Ці гроші чоловік використав на власні потреби.

Відомо, що чоловік мав ще одну непогашену судимість. Тому за сукупністю злочинів, він засуджений до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, остаточно йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
В Україні змінили вигляд номерних знаків для деяких авто
08 квітня 2026, 22:09
Уряд і АЗС зараз працюють точно не для пересічних українців
08 квітня 2026, 21:50
У березні українські дрони-перехоплювачі знищили рекордну кількість російських БпЛА
08 квітня 2026, 21:26
На Волині судять депутата за розкрадання на майже чверть мільйона
08 квітня 2026, 21:15
Топ-чиновник часів Януковича купив київський недобуд Sky Towers за 560 мільйонів
08 квітня 2026, 20:59
Кожен третій українець не має власного житла
08 квітня 2026, 20:44
У Дружківці на Донеччині активно встановлюють антидронові сітки
08 квітня 2026, 20:25
В Україні 9 квітня діятимуть графіки відключення світла для всіх споживачів
08 квітня 2026, 19:52
На окупованому Запоріжжі росіяни женуть школярів та студентів на "цифровий диктант" - що це таке
08 квітня 2026, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
