Фото: ОВА

Від самого ранку 30 травня росіяни атакують Запоріжжя та область

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок атаки БпЛА загорілися будинки приватного сектору.

Попередньо, обійшлось без постраждалих.

За даними очільника ОВА, внаслідок попередньої атаки ворожого безпілотника на місто були пошкоджені дев'ять багатоквартирних будинків, один – отримав значні руйнування.

Під час цієї атаки росіяни поранили двох та убили одну людину. Серед постраждалих – 14-річна дівчина, вона перебуває на обстеженні.

Нагадаємо, внаслідок першої атаки на промислову інфраструктуру Запоріжжя 30 травня один із чоловіків дістав смертельні поранення та помер.