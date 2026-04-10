Сніг, дощ і заморозки: стало відомо, якою буде погода на вихідних

Найближчі квітневі вихідні будуть доволі прохолодними та з опадами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, 11 та 12 квітня в Україні втримається холодна погода з денною температурою повітря +6…+11 градусів, а вночі ще є ймовірність заморозків.

У неділю на сході потеплішає до +12…+15 градусів.

"Повсюди переважатиме волога повітряна маса, часом дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом", – йдеться у повідомленні.

В Києві на вихідні буде вогко та холодно, періодично дощ. У суботу очікується +5…+7 градусів, у неділю стовпчики термометрів покажуть +8…+10 градусів.

Як повідомлялось, 8-9 квітня в багатьох регіонах України випав сніг. Зокрема на Прикарпатті зафіксували снігопад.