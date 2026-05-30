На Покровському напрямку російський окупант застрелився з автомата, помітивши український дрон
На одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському – зафіксовано чергове самогубство російського окупанта, який намагався уникнути зустрічі з українським безпілотником
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відеозапис підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії України.
На кадрах видно пораненого російського військового, який залишився один у розбитій посадці. Помітивши над собою український дрон, загарбник не став чекати на удар, приставив автомат до голови і застрелився.
Нагадаємо, українські прикордонники показали нові кадри з фронту. На відео можна побачити, як захисники нищать російську техніку.
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Ворог знову вдарив по Запоріжжю: загорілися будинки
30 травня 2026, 13:57Легковик та вантажівка спалахнули після зіткнення: на Вінниччині сталася смертельна ДТП
30 травня 2026, 13:24Росіяни атакували підприємство на Рівненщині: виникла пожежа, екологічні показники в нормі
30 травня 2026, 12:58Зняла дії кривдника на мобільний: на Вінниччині затримали 82-річного чоловіка за зґвалтування 10-річної родички
30 травня 2026, 12:27Росіяни знову атакували промзону в Запоріжжі: є загиблий та поранений
30 травня 2026, 11:23Ворожий дрон влучив в АЗС у Сумах: виникла пожежа
30 травня 2026, 10:59РФ атакувала Україну "Іскандером-М", крилатими ракетами Х-101 та 290 дронами: є влучання на 7 локаціях
30 травня 2026, 10:42Прямі влучання десятків дронів: росіяни вночі знищили вокзал у Шостці
30 травня 2026, 10:26Ранковий удар по Запоріжжю: росіяни атакували промислову інфраструктуру, один із постраждалих помер
30 травня 2026, 09:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі блоги »