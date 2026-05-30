На одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському – зафіксовано чергове самогубство російського окупанта, який намагався уникнути зустрічі з українським безпілотником

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відеозапис підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії України.

На кадрах видно пораненого російського військового, який залишився один у розбитій посадці. Помітивши над собою український дрон, загарбник не став чекати на удар, приставив автомат до голови і застрелився.

