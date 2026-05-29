22:46  29 травня
На Харківщині двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі
21:59  29 травня
170 тисяч доларів у схованці: суд обрав запобіжний захід для корумпованих співробітників БЕБ
21:40  29 травня
На Харківщині блогер вбивав лисиць заради переглядів
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 22:46

На Харківщині двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі

29 травня 2026, 22:46
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В Ізюмському районі на Харківщині 28 травня двоє дітей постраждали внаслідок підриву невідомого предмета у лісосмузі

Про це повідомив Центр координації протимінної діяльності при Харківській ОВА, передає RegioNews.

"У с. Савинці Ізюмського району 28 травня близько 20:00 стався вибух невідомого предмета в лісосмузі. Внаслідок інциденту постраждали хлопець та дівчина 16 років", - ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що у Бериславському районі вдень 25 червня 2025 року мотоцикл із цивільними підірвався на міні. Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область підлітки вибух
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Ведуча Леся Нікітюк зізналась, яке весілля хоче з коханим
30 травня 2026, 00:35
Дизель дешевшає: що відбувається з цінами на пальне в Україні
29 травня 2026, 23:55
Контрабандисти везли до Одеси дрон з вибухівкою для терактів
29 травня 2026, 23:35
Ворог завдав повторних ударів по об’єктах "Нафтогазу" на Сумщині та Харківщині
29 травня 2026, 22:22
170 тисяч доларів у схованці: суд обрав запобіжний захід для корумпованих співробітників БЕБ
29 травня 2026, 21:59
На Харківщині блогер вбивав лисиць заради переглядів
29 травня 2026, 21:40
На окупованій Херсонщині росіяни погрожували 17-річному українцю мобілізацією
29 травня 2026, 21:25
На Дніпропетровщині "накрили" канал продажу небезпечної зброї
29 травня 2026, 21:20
Одесит за 8 тисяч доларів продав "вільний шлях за кордон"
29 травня 2026, 21:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »