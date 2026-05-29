На Харківщині двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі

В Ізюмському районі на Харківщині 28 травня двоє дітей постраждали внаслідок підриву невідомого предмета у лісосмузі

Про це повідомив Центр координації протимінної діяльності при Харківській ОВА, передає RegioNews .

"У с. Савинці Ізюмського району 28 травня близько 20:00 стався вибух невідомого предмета в лісосмузі. Внаслідок інциденту постраждали хлопець та дівчина 16 років", - ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що у Бериславському районі вдень 25 червня 2025 року мотоцикл із цивільними підірвався на міні. Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб.