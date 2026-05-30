ДТП сталася 30 травня близько 10:00 поблизу села Ксаверівка у Вінницькому районі

На дорозі зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Внаслідок удару обидва транспортні засоби загорілися. Рятувальники загасили їх.

Наразі відомо про двох загиблих: під час гасіння вогню у салоні легковика надзвичайники виявили тіла людей.

Через ДТП рух транспорту на цій ділянці дороги здійснювався у реверсному режимі.

На місці події працювали поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.

Слідчі встановлюють усі причини, обставини аварії та особи загиблих.

