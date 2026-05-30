Правоохоронці встановлюють обставини смерті мешканця Лубенського району, тіло якого знайшли у місцевій водоймі

Повідомлення від жителів села Гурбинці надійшло до поліції 29 травня близько 12:30. На місце виїхали слідчі та спеціалісти-криміналісти.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 53-річний місцевий мешканець. Для встановлення точної причини смерті тіло чоловіка направили на судмедекспертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини трагедії.

