Ворожий дрон влучив в АЗС у Сумах: виникла пожежа
Вранці 30 травня російський безпілотник влучив в одну з автозаправних станцій у Сумах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання на АЗС спалахнула пожежа.
Наразі рятувальники ліквідували всі осередки горіння.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 30 травня російські війська атакували Шостку Сумської області. Прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе повністю знищена будівля залізничного вокзалу.
