Співак DREVO більше не холостяк: артист показав фото з весілля
Співак Максим Дерев'янчук (DREVO) одружився зі своєю кохано Яною Рудник. Тепер артист показав фото з особливого дня
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
24-річний хітмейкер DREVO обрав для весілля смокінг та метелик, а його наречена обрала ніжну білу сукню з відкритими плечими.
Пара заручилась у лютому цього року. Обидва вони із міста Вараш Рівненської області. Співак чекав, поки Яна закінчить школу, аби почати романтичні стосунки.
Нагадаємо, раніше українська дизайнерка Катерина Сільченко та івент-мейкер Сергій Неклева одружились прямо на подіумі. Вперше про їхні стосунки стало відомо у 2022 році. Виявилось, пара не уклала контракт.
