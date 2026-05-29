Дизель дешевшає: що відбувається з цінами на пальне в Україні

В Україні після загострення ситуації на Близькому Сході почали змінюватись ціни на АЗС. Стало відомо, яка вартість пального в Україні зараз

Станом на 29 травня в Україні в середньому ціни на пальне такі:

бензин А-95 преміум – 79,57 гривні за літр;

бензин А-95 – 75,94 гривні за літр;

бензин А-92 – 69,71 гривні за літр;

дизпальне – 86,05 гривні за літр;

автогаз – 46,52 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.