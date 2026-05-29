29 травня 2026, 23:55

Дизель дешевшає: що відбувається з цінами на пальне в Україні

Фото з відкритих джерел
В Україні після загострення ситуації на Близькому Сході почали змінюватись ціни на АЗС. Стало відомо, яка вартість пального в Україні зараз

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 29 травня в Україні в середньому ціни на пальне такі:

  • бензин А-95 преміум – 79,57 гривні за літр;
  • бензин А-95 – 75,94 гривні за літр;
  • бензин А-92 – 69,71 гривні за літр;
  • дизпальне – 86,05 гривні за літр;
  • автогаз – 46,52 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

