Росіяни атакували підприємство на Рівненщині: виникла пожежа, екологічні показники в нормі
Зранку 30 травня Рівненщина зазнала ворожої атаки, ціллю якої стало одне з приватних підприємств області
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
Внаслідок влучання на території підприємства виникла пожежа та сильне задимлення.
Попередньо, люди внаслідок атаки не постраждали.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.
До моніторингу залучили фахівців обласного центру контролю та профілактики хвороб, які провели заміри якості повітря. За оперативними даними, екологічна ситуація навколо місця пожежі перебуває в межах норми.
Нагадаємо, вночі 30 травня російські війська атакували Шостку Сумської області. Прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе повністю знищена будівля залізничного вокзалу.