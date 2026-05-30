Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про злочин стало відомо шкільному психологу. Під час спілкування 10-річна учениця розповіла про те, що сталося, та показала відеозапис. Фахівець повідомила про це матір школярки, після чого жінка звернулася до поліції.

Правоохоронці встановили, що фігурант є родичем дитини. Чоловік прийшов до неї додому, коли батьків не було, та вчинив щодо дитини сексуальне насильство. Дівчинка змогла увімкнути камеру на своєму телефоні та записати те, що відбувалося. Поліцейські вилучили відеозапис.

Затриманому інкримінують ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди). Досудове розслідування триває.

За рішенням суду 82-річний фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 59-річного чоловіка, який ґвалтував онуку, поки її мати була в пологовому. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.