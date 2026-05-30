У ніч на 30 травня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", шістьма крилатими ракетами Х-101, а також 290 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 284 цілі – 5 ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10.

Крім того, дві ворожі ракети (крилата та балістична) не досягли цілей, інформація по ним уточнюється.

Нагадаємо, вночі 30 травня російські війська атакували Шостку Сумської області. Прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе повністю знищена будівля залізничного вокзалу.