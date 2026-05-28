На Сумщині окупанти атакували FPV-дронами цивільне подружжя

Інцидент стався у Хутір-Михайлівській громаді. За даними місцевої влади, 67-річний чоловік та 65-річна жінка їхали цивільним бусом і везли продукти до одного з прикордонних сіл, коли російські військові завдали подвійного удару безпілотниками по автомобілю.

Подружжя вижило та отримало необхідну медичну допомогу. Наразі загрози їхньому життю немає.

У владі наголошують, що пересування прикордонними територіями Сумської області залишається вкрай небезпечним через активність російських дронів та атаки по цивільних людях і транспорту.

Нагадаємо, що на прикордонні Сумщини 28 травня внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних людей.