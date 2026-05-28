11:49  28 травня
Пограбував офіс після атаки на Київ: чоловіку загрожує до 10 років
08:38  28 травня
Зламали руку, застосували шокер і газ: на Волині судитимуть працівника ТЦК
08:20  28 травня
"Вам не жить в селі": на Полтавщині п'яний чоловік погрожував переселенцям зброєю
UA | RU
UA | RU
28 травня 2026, 18:20

На Сумщині окупанти атакували FPV-дронами цивільне подружжя

28 травня 2026, 18:20
Читайте также на русском языке
Фото: Сумська ОВА
Читайте также
на русском языке

На Сумщині 28 травня внаслідок атаки російських дронів по цивільному транспорту постраждало подружжя

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.

Інцидент стався у Хутір-Михайлівській громаді. За даними місцевої влади, 67-річний чоловік та 65-річна жінка їхали цивільним бусом і везли продукти до одного з прикордонних сіл, коли російські військові завдали подвійного удару безпілотниками по автомобілю.

Подружжя вижило та отримало необхідну медичну допомогу. Наразі загрози їхньому життю немає.

У владі наголошують, що пересування прикордонними територіями Сумської області залишається вкрай небезпечним через активність російських дронів та атаки по цивільних людях і транспорту.

Нагадаємо, що на прикордонні Сумщини 28 травня внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти Сумська область дрон атака
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
На Дніпропетровщині колишнього мера за хабарі відправили за ґрати
28 травня 2026, 18:55
Смертельна ДТП на Рівненщині: водій без шолому зірвався з мотоцикла
28 травня 2026, 18:45
Десятеро поранених: РФ атакувала Херсонщину артилерією та дронами
28 травня 2026, 18:30
Допомагали "нечистому" бізнесу: чиновників БЕБ піймали на хабарях
28 травня 2026, 18:05
Суд заочно засудив російського "міграційника", який примусово паспортизував мешканців Херсонщини
28 травня 2026, 17:57
Російські БпЛА атакували Слов'янськ: пошкоджено житлові будинки
28 травня 2026, 17:48
На Херсонщині взяли під варту депутата облради за агробізнес в інтересах окупантів
28 травня 2026, 17:36
Замах на мера П'ятихаток: поліція затримала нападника
28 травня 2026, 17:00
У Рівному судитимуть колишнього воєнкома за недбалу закупівлю авто
28 травня 2026, 16:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вікторія Сюмар
Всі блоги »