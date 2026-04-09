Відключення світла по всій країні: в Укренерго попередили про 10 квітня

В Україні у п'ятницю, 10 квітня, через російські обстріли будуть знову запроваджені обмеження світла. Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

10 квітня, як пояснили енергетики, графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів) будуть діяти всю добу. Причина - наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні",- зазначили енергетики.

Нагадаємо, раніше через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у семи регіонах тимчасово залишаються без електропостачання.