Фото: поліція

Слідчі оголосили про підозру 39-річному чоловікові, який вчинив стрілянину у багатоповерхівці у Деснянському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Поліцейські вилучили зброю та інші речові докази й направили їх на експертизу.

Нагадаємо, інцидент стався 18 травня у багатоповерхівці на вулиці Градинській. До 39-річного військовослужбовця, який у 2025 році самовільно залишив військову частину (СЗЧ), прийшли співробітники військової служби правопорядку. Чоловік відчинив двері і під час розмови двічі вистрілив із револьвера "Флобер" у бік представників ВСП та зачинився зсередини квартири. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, фігуранта затримали спецпризначенці КОРД. Під час обшуку оселі кінолог зі службовим собакою виявили пістолет та пакет із канабісом.