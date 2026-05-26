26 травня 2026, 08:55

Росія використовує удари для залякування дипломатів – МЗС України

Фото: МЗС України
Міністерство закордонних справ заявило, що загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших міст України залишається незмінно високим

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

Зазначається, що вже понад чотири роки Росія застосовує проти української столиці та інших регіонів увесь спектр ракетного та дронового озброєння. Удари, за словами відомства, відбуваються майже щотижня.

"За оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці", – зазначили в МЗС.

У відомстві також наголосили, що нові російські погрози є елементом шантажу.

"Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані, зокрема, на залякування іноземного дипломатичного корпусу. Це свідчення буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти держави-агресора", – заявили в МЗС.

У міністерстві додали, що готові сприяти посиленню безпеки іноземних дипломатичних місій в Україні у разі відповідних запитів.

Також МЗС подякувало іноземним дипломатам, які продовжують працювати в Україні під час війни, та наголосило, що найкращою відповіддю на погрози Росії є посилення міжнародного тиску на агресора.

Нагадаємо, 25 травня Міністерство закордонних справ РФ заявило, що російська армія нібито розпочинає "послідовні системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві та "центрах ухвалення рішень". І закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, "якнайшвидше залишити Київ".

