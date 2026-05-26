Пориви вітру до 20 м/с: в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні 26 травня синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, вдень у більшості регіонів країни, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.

Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Фахівці попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Нагадаємо, на початку травня в столиці офіційно розпочалося метеорологічне літо. Метеорологічна весна, яка почалася 23 лютого і тривала 70 днів, закінчилась. Її тривалість збіглася з кліматичною нормою.