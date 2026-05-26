У ніч на 26 травня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" а також 122 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 111 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА та ракет на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 3 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки пізно ввечері 25 травня в Одесі пошкоджений обʼєкт цивільної інфраструктури. Загинула одна людина, ще троє поранені.