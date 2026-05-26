Дружина Віталія Козловського розповіла, як їхній маленький син відреагував на обстріл

Фото з відкритих джерел

У ніч проти 24 травня сталась масована атака. Зокрема, по Києву РФ випустила ракети та дрони різних типів. Дружина співака Віталія Козловського розповіла, як їхній син відреагував на ці звуки

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За словами Юлії Бакуменко, їхній з Віталієм Козловський 2-річний син під час цього обстрілу дуже сильно злякався і говорив страшні слова. Оскар просив маму піти кудись, бо йому здалось, що "Шахєд" летів у їхній будинок.

"Хотілося б на цьому фото написати, що ми на морі, але ми в Києві в пісочниці. Прийшли медитувати з пісочком після безсонної ночі. Першої за весь час війни, коли Оскар реально злякався і кричав: "Мама, пішли звідси. "Шахед" летить просто в будинок", - розповіла Юлія Бакуменко.

Нагадаємо, раніше співак Віталій Козловський розповів, як почались його стосунки із піарницею Юлією Бакуменко. За його словами, це сталось тоді, коли в його житті був непростий період.