У Хмельницькому правоохоронці затримали місцевого бізнесмена, який за гроші обіцяв військовим сприяння у переведенні до тилових частин, зокрема до Військової служби правопорядку (ВСП)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

Про схему правоохоронцям розповів військовий, який мав травму руки і хотів перевестися ближче до дому. Він познайомився з підприємцем узимку, коли разом із друзями відпочивав в його готельному комплексі. Тоді власник готелю й запропонував свою "допомогу" у переведенні, оцінивши її у 5000 доларів. Фігурант стверджував, що має дружні зв'язки з керівництвом ВСП Хмельниччини.

Бізнесмена затримали "на гарячому" 12 травня під час отримання частини суми – 4000 доларів.

Затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовцем, поєднане з вимаганням). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слідство триває, наразі правоохоронці перевіряють причетність до схеми високопосадовців Військової служби правопорядку Хмельницької області.

