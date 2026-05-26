08:38  26 травня
У Вінниці затримали 19-річну дівчину з пів кілограмом PVP-солей
01:35  26 травня
У Києві під час обстрілу постраждала квартира відомої акторки
00:55  26 травня
Дружина Віталія Козловського розповіла, як їхній маленький син відреагував на обстріл
UA | RU
UA | RU
26 травня 2026, 08:47

Обіцяв службу в тилу за $5000: у Хмельницькому затримали власника готелю

26 травня 2026, 08:47
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

У Хмельницькому правоохоронці затримали місцевого бізнесмена, який за гроші обіцяв військовим сприяння у переведенні до тилових частин, зокрема до Військової служби правопорядку (ВСП)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

Про схему правоохоронцям розповів військовий, який мав травму руки і хотів перевестися ближче до дому. Він познайомився з підприємцем узимку, коли разом із друзями відпочивав в його готельному комплексі. Тоді власник готелю й запропонував свою "допомогу" у переведенні, оцінивши її у 5000 доларів. Фігурант стверджував, що має дружні зв'язки з керівництвом ВСП Хмельниччини.

Бізнесмена затримали "на гарячому" 12 травня під час отримання частини суми – 4000 доларів.

Затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовцем, поєднане з вимаганням). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слідство триває, наразі правоохоронці перевіряють причетність до схеми високопосадовців Військової служби правопорядку Хмельницької області.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині викрили командира військової частини, який "прикривав" підлеглих-прогульників. Військові продовжували отримувати зарплату та додаткові виплати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область ДБР ВРП хабар військова служба служба в тилу
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Чехія посилює правила для українських біженців: що зміниться
26 травня 2026, 10:57
На Рівненщині ліквідували пожежу на деревообробному підприємстві
26 травня 2026, 10:54
На Львівщині рятувальники допомогли дівчині, яка травмувалася на горі Парашка
26 травня 2026, 10:45
"Паперова армія": на Закарпатті та Львівщині у ТЦК фіктивно "мобілізували" сотні людей
26 травня 2026, 10:28
У Полтаві зафіксували смертельний випадок ботулізму
26 травня 2026, 10:26
Через обстріли шість областей частково залишаються без світла – Міненерго
26 травня 2026, 10:14
Мільйони в російських банках: розслідування про родину судді з Одеси
26 травня 2026, 10:07
У ДСНС показали наслідки чергової атаки на Сумщину: постраждали три людини
26 травня 2026, 09:57
У Києві повідомили про підозру військовому, який влаштував стрілянину в багатоповерхівці
26 травня 2026, 09:46
Паніка в Кремлі: що стоїть за новими заявами Росії
26 травня 2026, 09:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »