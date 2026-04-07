Викрадення на Балі: Петровський самостійно відбився від викрадачів

Єрмак Петровський та Ігор Комаров. Фото: з відкритих джерел

Під час викрадення українця Ігоря Комарова на Балі його друг Петровський самостійно відбився від нападників

Про це в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна розповів представник детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations, передає RegioNews.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що напад відбувся на двох людей. Однак, нібито батьки другої жертви нападу заплатили за нього прямо на місці 10 млн, і тому його одразу відпустили.

"Це неправда. Слідством встановлено, що друга людина відбилася від нападників. Захопивши Ігоря Комарова, зловмисники другого не переслідували", – сказав представник детектвиного агенства.

Хто такий Єрмак Петровський

За даними ЗМІ, Єрмак Петровський – син одіозного та впливового дніпровського діяча Олександра Петровського, більш відомого як "Нарік".

Народився у 2000 році. Він має чотирьох сестер: Юлію, Богдану, Анжеліку та Олександру. Інформація про його освіту чи офіційну діяльність майже відсутня. У жодному з реєстрів ФОП або компаній його імені немає. Однак Петровський регулярно потрапляє на сторінки медіа як учасник різних інцидентів зі стріляниною та конфліктами.

У 2021 році Єрмака затримала поліція після масової стрілянини в кафе "Тиниця" в Дніпрі. Інцидент був пов'язаний із конфліктом навколо бізнесмена Артура Рисіна, на авто та заклад якого було скоєно напад. Попри серйозність ситуації, справа не отримала гучного продовження, а сім'я Петровського наполегливо заперечувала його причетність до інциденту.

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра.

За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів. Його катували і вимагали за нього 10 мільйонів доларів викупу.

За інформацією джерел, викрадення могло статися через фотографію з геолокацією, яку опублікувала в соціальних мережах дівчина потерпілого, блогерка Єва Мішалова.

Пізніше в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Ігоря Комарова, буцімто визнає свою участь у так званих "дніпровських офісах". У записах він стверджував, що за безпеку цих офісів відповідав Олександр Петровський, отримуючи за це по 15 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.