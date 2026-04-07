Українські оборонці ліквідували ще майже 1000 окупантів – Генштаб
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 980 окупантів, чотири бронемашини, 65 артсистеми, а також 248 одиниць автомобільної техніки ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.04.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 6 квітня Сили оборони України завдали удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у російському порту Новоросійська. Також було уражено літак-амфібію Бе-12 у Криму.
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
Співачка Надя Дорофєєва зізналась про збитки через концерти
07 квітня 2026, 01:55"Мене совість не мучить": співак Тарас Тополя чесно зізнався про стосунки з ексдружиною
07 квітня 2026, 01:35Відомий український актор чесно висловився про своє бронювання
07 квітня 2026, 00:35Українські військові евакуювали кота та собаку дроном (ВІДЕО)
06 квітня 2026, 23:15На Закарпатті ліквідували два канали незаконного переправлення осіб до Угорщини
06 квітня 2026, 22:58НАБУ знайшло у народного депутата "сховані" 13 мільйонів
06 квітня 2026, 22:35$20 тисяч за втечу з України: на Харківщині ліквідовано канал переправлення осіб через кордон
06 квітня 2026, 22:15Україна запропонувала Росії енергетичне перемир'я
06 квітня 2026, 21:52В Україні посилять боротьбу з "Шахедами"
06 квітня 2026, 21:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
