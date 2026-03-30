Помідори, капуста та інше: в Україні знову подорожчали овочі

В Україні змінились ціни на низку овочів. Стало відомо, що подорожчало, а що стало дешевшим

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За тиждень подешевшали буряк (з 8 – 11 до 7 – 10 гривень за кілограм) і картопля (з 6 – 12 до 5 – 11 гривень за кілограм). При цьому морква подорожчала з 6 – 11 до 8 – 13 гривень за кілограм.

Подорожчали помідори: ціна зросла з 150 – 165 до 160 – 170 гривень за кілограм. Солодкий перець зріс у ціні з 200 – 260 до 250 – 270 гривень за кілограм. Огірки подешевшали з 150 – 250 до 140 – 220 гривень за кілограм: падіння ціни пояснюють збільшення пропозиції на ринку.

Цвітна капуста подорожчала з 160 – 170 до 170 – 185 гривень за кілограм. Серед фруктів подорожчала лише полуниця: вартість зросла з 180 – 200 до 190 – 210 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).