31 березня 2026, 20:07

В Україні подорожчає навчання в університетах

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Контрактне навчання в університетах України подорожчає

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник міністра освіти Микола Трофименко під час брифінгу 31 березня.

За його словами, торік ціни на контрактну форму навчання вже зросли майже на 30%, і ця тенденція збережеться наступного навчального року.

Трофименко зазначив, що університети мають формувати спеціальні фонди, зокрема для забезпечення виплат працівникам.

"Ви знаєте, що працівникам університетів від 1 січня 2026 року підвищили заробітну плату на 30%, а від 1 березня підвищать ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати – ми маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту у наших вишах", – зауважив заступник міністра.

Трофименко також додав, що держава на 10% збільшила фінансування для закладів освіти, переміщених із прифронтових територій, проте ці кошти не враховуватимуться під час розрахунку собівартості навчання.

Як повідомлялось, в Україні будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи. Йдеться навіь про накладення штрафів на батьків учнів.

МОН освіта університет навчання
