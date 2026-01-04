Фото: ілюстративне

В українських навчальних закладах почали перевірки відвідуваності чоловіків у рамках контролю за мобілізаційним обліком

Про це пише народна депутатка Наталія Піпа, передає RegioNews.

У навчальних закладах України почалися посилені перевірки щодо відвідування занять чоловіками. За її словами, у фокусі вчителів та адміністрацій опинилися ті, хто пропустив навіть одну або дві пари занять.

За даними депутатки, такі заходи проводяться в межах боротьби з ухилянням від мобілізації та призову. Адміністрації шкіл і вишів перевіряють списки студентів та відсутність на заняттях для виявлення потенційних порушників.

Масові відрахування та перевірки торкаються переважно чоловіків, а інформація про них збирається з навчальних журналів і електронних систем обліку відвідуваності. Уточнюється, що ці заходи не є покаранням за навчальну дисципліну, а пов’язані з державними вимогами щодо мобілізаційного обліку.

