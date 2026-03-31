В Укренерго попередили про обмеження потужності для деяких споживачів 1 квітня

У середу, 1 квітня, в усіх регіонах України з 12:00 до 17:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії зазначають, що головна причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у вівторок, 31 березня, обмеження споживання електроенергії не прогнозуються. Про це по попередили в Укренерго.