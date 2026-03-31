В Укрэнерго предупредили об ограничении мощности для некоторых потребителей 1 апреля

В среду, 1 апреля, во всех регионах Украины с 12:00 до 17:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании отмечают, что главная причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник, 31 марта, ограничения потребления электроэнергии не прогнозируются. Об этом предупредили в Укрэнерго.