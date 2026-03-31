В Укрэнерго предупредили об ограничении мощности для некоторых потребителей 1 апреля
В среду, 1 апреля, во всех регионах Украины с 12:00 до 17:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
В компании отмечают, что главная причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, во вторник, 31 марта, ограничения потребления электроэнергии не прогнозируются. Об этом предупредили в Укрэнерго.
Эксперты ухудшили прогноз для экономики УкраиныВсе новости »
27 марта 2026, 19:55В Украине отменяют отключение четвертый день подряд
27 марта 2026, 18:41Цены на бензин в Украине: удалось ли удержать подорожание - какие ценники на АЗС
26 марта 2026, 23:35
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
Зеленский снова заговорил о прекращении огня
31 марта 2026, 20:27В Кривом Роге люди перекрыли центральные улицы из-за продолжительных отключений света
31 марта 2026, 20:11В Украине подорожает обучение в университетах
31 марта 2026, 20:07В Одесском зоопарке скончался знаменитый медведь, выступавший в цирке
31 марта 2026, 19:29В Тернополе мужчина до смерти забил знакомую и снимал это на видео
31 марта 2026, 19:09На Волыни мужчина ворвался в чужой дом и изнасиловал ребенка
31 марта 2026, 18:50Агент РФ, пытавшийся взорвать Херсонский ТЦК, приговорен к 15 годам
31 марта 2026, 18:29В Киеве делец устраивал "путешествия" для ухилянтов за 10 тысяч "зелеными"
31 марта 2026, 18:25Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Кривом Роге
31 марта 2026, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
