В Укренерго розповіли, чи будуть завтра відключення світла

У вівторок, 31 березня, обмеження споживання електроенергії не прогнозуються

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 21:00", – закликали в Укренерго.

Як повідомлялось, у понеділок, 29 березня, через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у семи регіонах тимчасово залишаються без електропостачання.