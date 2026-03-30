В Укренерго розповіли, чи будуть завтра відключення світла
У вівторок, 31 березня, обмеження споживання електроенергії не прогнозуються
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.
"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 21:00", – закликали в Укренерго.
Як повідомлялось, у понеділок, 29 березня, через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у семи регіонах тимчасово залишаються без електропостачання.
Експерти погіршили прогноз для економіки УкраїниВсі новини »
27 березня 2026, 19:55В Україні скасовують відключення четвертий день поспіль
27 березня 2026, 18:41Ціни на бензин в Україні: чи вдалось стримати подорожчання - які цінники на АЗС
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
Великдень-2026: скільки українцям доведеться витратити на паску
30 березня 2026, 23:35Рух Києвом 31 березня буде частково обмежений
30 березня 2026, 23:02На Запоріжжі лікарка ВЛК торгувала непридатністю за тисячі доларів
30 березня 2026, 22:35РФ запустила ракету на Житомирщину
30 березня 2026, 22:19На Волині жінка та чоловік жорстоко вбили людину
30 березня 2026, 21:55В Одесі працівники ТЦК влаштували стрілянину і почали таранити авто
30 березня 2026, 21:49Чому друзі президента обирають Іспанію?
30 березня 2026, 21:20Плитоноска та берці для різних завдань: як оцінювати вагу, вентиляцію, посадку та комфорт при тривалому носінні
30 березня 2026, 20:38Зеленський заявив, що через заблокований кредит від ЄС Україна не зможе підготуватись до зими
30 березня 2026, 20:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Всі блоги »