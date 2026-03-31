У середу дощі накриють всю Україну, але буде тепло

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, температура повітря в більшості регіонів очікується в межах +12…+17 градусів.

"Лише острівець прохолоди утвориться в західних областях, вдень тут +6+12 градусів, у Карпатах ще нижче на кілька градусів", – йдеться у повідомленні.

В Києві першого квітня очікується періодично дощ та тепла погода температурою повітря до +15 градусів.

"На Вербну неділю передбачається тепла погода, а дощі можливі лише в південній частині", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, березень завершиться дощовою погодою. Температура повітря у вівторок очікується неоднорідною.