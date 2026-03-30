30 березня 2026, 15:42

В Україні березень завершиться дощовою погодою

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Березень завершиться вологою погодою. Температура повітря у вівторок очікується неоднорідною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, холодно буде на заході України, вдень усього +4…+9 градусів, у Карпатах ще нижче, тому в горах ймовірний ще й сніг.

У більшості областей буде значно тепліше, +10…+15 градусів.

На Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами упродовж дня очікується +14…+19 градусів.

У Києві березень завершиться дощовою та порівняно теплою погодою. Вологе повітря прогріється у столиці до +15 градусів.

"Тиждень надалі в Україні буде переважно вологим, із періодичними дощами", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, наприкінці березня погода в Україні почне змінюватися. Зокрема очікуються дощі та незначне похолодання.

погода прогноз Синоптики весна дощ
